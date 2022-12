Mame Diarra Fam au ministre Samba Ndiobène Ka : « Nous ne ressentons pas l’utilité de votre département »

Ce matin, les députés de la 14e législature étudient le projet de budget du ministère du développement communautaire, de la solidarité et de l’équité sociale et territoriale. Le Puma, le PUDC, Promovilles, ces programmes qui sont essentiellement développés par l’État du Sénégal pour renforcer les territoires et éradiquer les inégalités, interpellent la parlementaire Mame Diarra Fam qui s’est ouvertement adressée au ministre Samba Ndiobène Ka. « Mr le ministre, les programmes dans votre ministère sont d’une importance capitale. Mais je suis désolée de vous dire que nous ne ressentons pas votre ministère », a déclaré la députée de la banlieue. Mame Diarra Fam de rappeler qu’à Pikine, les populations sont loin d’être satisfaites. « Il faut presser le pas », sollicitera la parlementaire...