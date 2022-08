Mamadou Mbengue (Dg Free Sénégal) : « On est très confiant sur le mobile Money... »

Malgré la forte concurrence qui sévit sur le marché du mobile Money sénégalais, Mamadou Mbengue, le directeur général de Free Sénégal, voit l’avenir en rose avec comme marque référence, « Free ! »



À la suite du lancement du nouveau produit « Wacc ba zéro » qui propose une gratuité totale sur les opérations de dépôt, retrait, paiement de factures, il a déclaré que le « Mobile money est un créneau où on est très confiant parce qu’on n’est pas arrivé comme cela, on a un réseau de distribution qui est très solide, avec 50.000 points Free dans tout le Sénégal…»



Mamadou Mbengue estime que plus que jamais Free se rapproche des consommateurs en continuant d’innover…