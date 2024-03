Mamadou Lamine Diallo de Malem Hodar à Kolda : « Diokhléne gniou réwmi gnou téko ci code »

Le candidat de la coalition « Tekki 2024 » s’est rendu en Casamance. Mamadou Lamine Diallo a d’abord fait des crochets dans les départements de Malem Hodar de la région de Kaffrine et fait savoir que « la région du Sine Saloum était le bastion économique du Sénégal. … Notre économie est à l’agonie. Notre agenda de redressement national nous permettra de redresser notre économie. Diokhléne gniou réwmi gnou téko ci code, teko ci rayi. Notre objectif, c’est de faire de l’Afrique de l’Ouest une puissance économique » a-t-il dit.







Selon Mamadou lamine Diallo, Amadou Bâ « est candidat pour être la photocopie réduite de Macky Sall. Il prône la continuité d’une gouvernance calamiteuse et sombre de Benno Bokk Yakaar » dénonce le candidat à la présidentielle.







A Vélingara, il invite ses parents à suivre son programme pas parce qu’il est des leurs. « Je ne vous appelle pas à du Neddo ko Bandoum comme Macky mais plutôt à une rupture responsable pour moderniser le secteur informel, relancer l’industrie du textile avec la culture du coton » conclut MLD qui a fait des caravanes de Malem Hodar en passant par Koumpentoum, Tambacounda, Velingara, Diaobé, Medina Yoro Foulah et Kolda.