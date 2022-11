Malveillance dans l’utilisation des réseaux : Me Moussa Bocar Thiam entend sévir contre les fauteurs

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique était ce matin à la cérémonie de lancement des concertations sur les vols de câbles au niveau des infrastructures de télécommunications. C’est un phénomène qui mérite, selon Me Moussa Bocar Thiam, d’abord une sensibilisation des populations qui s’adonnent souvent à certaines pratiques malveillantes contre les opérateurs de télécommunications, leur causant ainsi des pertes liées aux réseaux. Pour mettre fin à cette problématique de vol de câbles, le ministre invite les acteurs à intensifier la communication. Cependant, pour ce qui est du rôle de l’État dans cette chaîne de résolution du fléau, Me Moussa Bocar Thiam assure que l’État, à travers son ministère qui est directement concerné, prendra toutes ses responsabilités pour face à ceux qui s’adonnent à ces pratiques malveillantes.