Malicounda : " Ce n'est qu'ensemble qu'on peut poursuivre l'élan du plan Sénégal émergent...La jeunesse nous voulons être avec vous pour le progrès...(Amadou Ba)

Dans le cadre de ses tournées économiques le Premier ministre Amadou s'est rendu ce mardi 31 octobre à Malicounda. Accompagné d'une forte délégation composée du ministre des forces armées, coordonnateur départemental de l'Apr...du ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam et de Thérèse Faye Diouf ministre du développement communautaire et de l'équité territoriale. Selon le maire, l'équipe municipale de Malicounda a entrepris un vaste programme de réalisations dans les domaines de l'eau et de l'électricité...ceci grâce au Président Macky Sall...Une réalisation de 90 millions, ce forage alimentera une poule de 08 villages, participera dans l'agriculture et l'élevage... Le maire Maguette Séne a soulevé quelques doléances..."Monsieur le Premier ministre la Sones a réalisé un forage à Malicounda précisément à Madinatoul Salam qui alimentera Mbour et laissant les populations de Madinatoul Salam... Monsieur le Premier ministre je tiens devant le ministre de l'eau et vous le chef du gouvernement à régler ce problème..."Le maire de Malicounda, directeur du Coud abordera le chapitre politique...pour saluer le choix de Amadou Ba comme candidat Bby... Je rappelle que j'étais un agent du ministère des finances sous la tutelle de Amadou Ba en tant que ministre...A cet effet je suis témoin de l'énorme travail que notre candidat à fait dans ces nombreuses réalisations de Macky Sall..Ici à Malicounda sans demi-mesure nous sommes tous Amadou Ba "



Le Premier ministre Amadou Ba sans détour a répondu à toutes les préoccupations du maire de Malicounda"Je félicite mon jeune frère, ce brillant responsable...quelqu'un d'engager...Le département de Mbour a bénéficié de 89 milliards depuis 2012 dont deux milliards pour l'hydraulique rural...et 87 milliards pour l'hydraulique urbaine. Ce forage est un bel exemple de partenariat entre l'état du Sénégal, la commune de Malicounda et la société aquatech...Ce n'est qu'ensemble qu'on peut poursuivre l'élan du Sénégal émergent..La jeunesse nous voulons être avec vous pour le progrès parce que vous êtes suffisamment outillée... Pour le cas de Madinatoul Salam,la question de l'accès à l'eau sera résolue,le forage sera réalisé sous peu de temps...Oui nous sommes une équipe qui travaillons et il nous est interdit de dire des choses qu'on ne fera pas "a répondu Amadou Ba au maire de Malicounda..