Malick Gakou: " Macky Sall a tué Kaolack".

De passage à Kaolack dans le cadre d'une rencontre de ralliement organisée par le docteur Gallo Sow (un ex-militant de l'Apr qui a rejoint le Grand Parti), Malick Gakou a peint un tableau très sombre de la situation actuelle du pays.

Selon lui, tout devrait quitter du bassin arachidier pour amorcer une bonne croissance économique mais tel n'est pas le cas.

"Je voudrais dire aux populations de Kaolack, en février 2024, je serai le prochain président du Sénégal. Je serai le prochain président qui va changer le Sénégal. Et personne ne peut changer le Sénégal sans changer Kaolack puisque nous le savons, rien de beau ne peut se construire dans ce pays sans les kaolackois...Comment ne pas comprendre la nécessité de faire de l'agriculture le moteur de la croissance inclusive du Sénégal. Vous entendez très souvent le gouvernement du président Macky se glorifier d'une croissance économique extrêmement positive mais la croissance si elle est recentrée autour de paramètres économiques qui ne sont pas avec un niveau d'employabilité et de perméabilité des revenus au service de la majorité, cette croissance ne sert absolument à rien du tout. La croissance dont il est question ici c'est cette croissance là qui trouve sa substance dans le fondement de l'économie sénégalaise et ce fondement est l'agriculture et l'agriculture c'est ici à Kaolack..." Malick Gakou d'enfoncer le clou : "C'est la raison pour laquelle, le Sénégal de demain ce sera le Sénégal agricole ou ne sera pas. Le Sénégal des grands rendez-vous, ce sera le Sénégal agricole, de la transformation industrielle, de l'industrialisation qui ne peut passer que par la prise en charge de cette préoccupation fondamentale...De ne ménager aucun effort afin de remettre kaolack à sa vraie place dans les grands paradigmes du développement économique et social de notre pays... Oui c'est Kaolack qui est au cœur du Sénégal... Le Sénégal a mal de Kaolack, kaolack a mal du Sénégal parce que Macky Sall a tué Kaolack".