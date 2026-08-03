Mali: l’ancien Premier ministre Moussa Mara appelle à l'unité nationale

La libération de l’ancien Premier ministre Moussa Mara qui a purgé sa peine d’un an de prison, a été plutôt bien accueillie dans l’opinion. Parents, hommes politiques et militants lui ont rendu visite dans sa famille située en Commune 4 de Bamako pour le saluer chaleureusement.
Sur la vidéo, on le voit assis dans son salon. Derrière lui, une bibliothèque et on aperçoit le drapeau national. Moussa Mara a plutôt le port altier, malgré son année de détention. Il s’adresse à ses compatriotes en ces termes : « Je prie le seigneur de nous accorder plus d'humanité, plus d'empathie les uns envers les autres, pour que nous ayons une vraie unité et que nous ayons une vraie réconciliation. Mais sachant aussi qu'on ne peut pas prospérer dans vérité, parce que seule la vérité dure et finit pas s'imposer ! »
« Je pardonne et pardonnez-moi », a poursuivi dans son adresse l’ancien Premier ministre malien.
Après sa sortie de prison, ni Moussa Mara, ni ses partisans n’ont officiellement évoqué son avenir politique. Au Mali, la junte au pouvoir a prononcé la dissolution de tous les partis politiques et organisations à caractère politique depuis le 13 mai 2025.
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