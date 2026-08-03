Mali: l’ancien Premier ministre Moussa Mara appelle à l'unité nationale

Au Mali, l’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a été libéré samedi 1er août après avoir purgé un an de prison pour avoir fait part sur les réseaux sociaux de son soutien pour d'autres hommes politiques maliens détenus. Dimanche, alors que les réactions se poursuivaient après sa libération, il a posté une vidéo sur sa page Facebook pour appeler à l’unité nationale.

La libération de l’ancien Premier ministre Moussa Mara qui a purgé sa peine d’un an de prison, a été plutôt bien accueillie dans l’opinion. Parents, hommes politiques et militants lui ont rendu visite dans sa famille située en Commune 4 de Bamako pour le saluer chaleureusement.







Sur la vidéo, on le voit assis dans son salon. Derrière lui, une bibliothèque et on aperçoit le drapeau national. Moussa Mara a plutôt le port altier, malgré son année de détention. Il s’adresse à ses compatriotes en ces termes : « Je prie le seigneur de nous accorder plus d'humanité, plus d'empathie les uns envers les autres, pour que nous ayons une vraie unité et que nous ayons une vraie réconciliation. Mais sachant aussi qu'on ne peut pas prospérer dans vérité, parce que seule la vérité dure et finit pas s'imposer ! »



« Je pardonne et pardonnez-moi », a poursuivi dans son adresse l’ancien Premier ministre malien.



Il a eu une pensée pour Me Mountaga Tall , son avocat et homme politique du Mali, dont on est sans nouvelles. Dans la nuit du 2 au 3 mai dernier Me Tall a été enlevé à son domicile par des hommes cagoulés et armés.

Après sa sortie de prison, ni Moussa Mara, ni ses partisans n’ont officiellement évoqué son avenir politique. Au Mali, la junte au pouvoir a prononcé la dissolution de tous les partis politiques et organisations à caractère politique depuis le 13 mai 2025.

