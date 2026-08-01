Diffusion d’une vidéo obscène : Sokhna Diarra Bousso Ndiaye condamnée après un direct qui a choqué les internautes



Une diffusion en direct sur les réseaux sociaux a conduit Sokhna Diarra Bousso Ndiaye devant la justice. Poursuivie pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs après la circulation d’une vidéo à caractère obscène, la prévenue a été reconnue coupable par le tribunal de Pikine-Guédiawaye. Une affaire relayée par L’observateur, qui revient sur les circonstances de ce dossier ayant suscité de nombreuses réactions.


Diffusion d’une vidéo obscène : Sokhna Diarra Bousso Ndiaye condamnée après un direct qui a choqué les internautes
Un direct sur les réseaux sociaux à l’origine de l’affaire
 
Ce qui devait être une simple diffusion en direct sur les réseaux sociaux s’est finalement transformé en procédure judiciaire.
 
Selon les informations rapportées par L’observateur, Sokhna Diarra Bousso Ndiaye s’est retrouvée au cœur d’une polémique après la diffusion d’une séquence vidéo jugée obscène.
 
Les images, largement relayées sur Internet, ont rapidement attiré l’attention des services compétents, qui ont ouvert une enquête afin d’identifier les circonstances exactes de leur diffusion.
 
L’affaire a finalement conduit la mise en cause devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye.
 
Des faits qualifiés de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs
 
À l’audience, Sokhna Diarra Bousso Ndiaye répondait des faits de diffusion d’images à caractère obscène, une infraction réprimée par les textes en vigueur.
 
Le ministère public a rappelé que les contenus diffusés sur les plateformes numériques restent soumis aux mêmes exigences légales que tout autre support de communication.
 
Selon les éléments rapportés par L’observateur, la diffusion publique de contenus portant atteinte aux bonnes mœurs constitue une infraction susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.
 
 
Le tribunal examine les circonstances de la diffusion
 
Au cours des débats, les juges se sont penchés sur les conditions dans lesquelles la vidéo s’est retrouvée accessible au public.
 
Les échanges ont notamment porté sur la responsabilité de la prévenue dans la diffusion des images ainsi que sur les conséquences de leur large circulation sur les réseaux sociaux.
 
L’affaire a mis en évidence les risques liés aux diffusions en direct, dont les contenus peuvent être immédiatement captés, enregistrés et partagés par des milliers d’internautes.
 
 
Une condamnation prononcée par le tribunal
 
À l’issue des débats, le tribunal de Pikine-Guédiawaye a déclaré Sokhna Diarra Bousso Ndiaye coupable des faits qui lui étaient reprochés.
 
La juridiction a ainsi prononcé une condamnation, estimant que les éléments du dossier permettaient de retenir sa responsabilité dans cette affaire.
 
Comme le souligne L’observateur, cette décision rappelle que les juridictions sénégalaises demeurent particulièrement vigilantes face à la diffusion de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux.
 
 
Les réseaux sociaux sous la vigilance de la justice
 
Cette affaire illustre une nouvelle fois les enjeux liés à l’utilisation des plateformes numériques.
 
Avec la multiplication des directs sur Facebook, TikTok, Instagram ou d’autres applications, les autorités rappellent régulièrement que les utilisateurs restent responsables des contenus qu’ils publient.
 
Les infractions commises dans l’univers numérique peuvent ainsi donner lieu aux mêmes poursuites que celles constatées dans l’espace public.
 
Pour les magistrats, l’essor des réseaux sociaux ne dispense donc pas les internautes du respect des dispositions prévues par la loi.
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Samedi 1 Août 2026
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