Marine nationale : le PHM NIANI de retour au Sénégal après un déploiement transatlantique historique

Le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) NIANI a regagné, ce vendredi 31 juillet 2026, la Base navale Amiral Faye Gassama, au terme d'un déploiement transatlantique historique qui l'a conduit jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Au cours de cette mission, l'équipage a pris part au National FLITEX 250 ainsi qu'à l'International Naval Review 250, deux événements organisés dans le cadre de la célébration du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Cette participation témoigne de la place grandissante qu'occupe la Marine nationale sénégalaise dans les exercices et rendez-vous navals internationaux.



À son retour, le bâtiment a été accueilli avec les honneurs militaires, conformément aux traditions de la Marine nationale. La cérémonie a été présidée par le contre-amiral Abdou Sène, Chef d'état-major de la Marine nationale, en présence de plusieurs autorités militaires et de représentants de l'Ambassade des États-Unis au Sénégal. Ce déploiement constitue une étape majeure dans l'histoire de la Marine nationale. Il démontre sa capacité à conduire des opérations loin de ses bases, à évoluer dans un environnement maritime international et à intégrer une force multinationale dans le cadre d'une coopération opérationnelle.



Au-delà de sa dimension militaire, cette mission revêt une forte portée diplomatique et stratégique. Elle met en lumière le professionnalisme des marins sénégalais, tout en renforçant les liens de coopération entre le Sénégal et ses partenaires en matière de sécurité maritime.



Le retour du PHM NIANI illustre ainsi l'engagement constant des Forces armées sénégalaises à contribuer à la stabilité des espaces maritimes, à développer l'interopérabilité avec les marines partenaires et à promouvoir une diplomatie de défense active au service des intérêts du Sénégal.