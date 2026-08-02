Magal 2026 - Bulletin des Sapeurs-pompiers à 14h00 : 317 interventions et 21 corps sans vie recensés

Le dispositif sécuritaire et médical déployé pour le Grand Magal de Touba, édition 2026, a livré son point de situation de ce dimanche 2 août à 14 heures. Un bilan communiqué par le Lieutenant Djily Diouf, officier communication du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.



Selon ce point de situation, 317 interventions ont été enregistrées, impliquant 533 victimes, dont 512 ont pu être assistées. Le bilan fait cependant état de 21 corps sans vie. La grande majorité de ces interventions, soit 227, sont liées à des accidents de la circulation routière, à l’origine de 479 victimes parmi lesquelles 458 personnes assistées et 21 décès. Sur le plan de l’assistance aux populations, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers indique avoir servi 937 mètres cubes d’eau aux pèlerins. Par ailleurs, 138 patients ont bénéficié de consultations médicales gratuites dispensées par l’équipe médicale du détachement.



Le communiqué signale une forte affluence, à la fois au niveau de la Grande Mosquée et sur les axes qui y mènent, une situation jugée propice aux risques de bousculade. Face à ce constat, les sapeurs-pompiers appellent les pèlerins à limiter leurs déplacements, en particulier au niveau des grands rassemblements, et à veiller de près sur les enfants de moins de cinq ans au sein des foules.



les risques d’incendie au niveau des grandes cuisines, invitant leurs responsables à davantage de vigilance, à éviter au maximum les feux nus laissés sans surveillance, et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.