Tente médicale à Dianatou : chaleur, hypertension, diabète… les soignants alertent les pèlerins

À Dianatou, le Grand Magal de Touba 2026 ne se résume pas seulement à l'accueil et aux repas offerts aux pèlerins. Sur un autre site, une tente médicale a été installée pour assurer des consultations gratuites et répondre aux besoins sanitaires des fidèles. Sur place, Dakaractu a retrouvé Matar Ndiaye, infirmier d'État, en pleine prise en charge des patients. Autour de lui, les médicaments disponibles sur la table témoignent de l'organisation mise en place pour accompagner les pèlerins durant cette période de forte affluence.



Selon le professionnel de santé, l'installation d'un poste médical est indispensable face aux conditions particulières du Magal, notamment la chaleur et les changements d'habitudes alimentaires. « Les cas les plus fréquents concernent souvent les personnes hypertendues et diabétiques. Nous leur rappelons d'éviter les aliments trop gras et trop salés pour les uns, et l'excès de sucre pour les autres. Le Magal est un moment de partage, mais il faut aussi penser à préserver sa santé », explique t’il. Des médicaments, notamment des vitamines C, du paracétamol et des traitements contre certains troubles digestifs, sont également distribués gratuitement aux pèlerins nécessitant une prise en charge.