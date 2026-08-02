Augmentation de la durée du mandat présidentielle : Un débat malsain !

Il est de ses débats que toute personne qui veut la réussite du Président de la République doit éviter de poser sur la place publique. L’augmentation de la durée du mandat du Président de la République en est un. Car, poser ce débat inutile et sans saveur, c’est comme si on voudrait mettre en mal Son Excellence Bassirou Diomaye Faye avec le peuple alors qu’il n’en a pas besoin.
La seule chose actuelle que le Président de la République a besoin, c’est que nous concentrons nos énergies à trouver des solutions pour amoindrir la souffrance de nos compatriotes mais aussi à continuer à massifier notre parti. Ce sont uniquement ces deux choses qui doivent occuper nos actions et rien d’autre. Que ce débat soit rapidement retourné de là où il vient. Parce que c’est un débat malsain.
Bassirou DIENG, Kiiraay - Les Patriotes Républicains
La seule chose actuelle que le Président de la République a besoin, c’est que nous concentrons nos énergies à trouver des solutions pour amoindrir la souffrance de nos compatriotes mais aussi à continuer à massifier notre parti. Ce sont uniquement ces deux choses qui doivent occuper nos actions et rien d’autre. Que ce débat soit rapidement retourné de là où il vient. Parce que c’est un débat malsain.
Bassirou DIENG, Kiiraay - Les Patriotes Républicains
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