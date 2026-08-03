Grand Magal 2026 : immersion au Daaray Kamil, le sanctuaire où dort le trésor intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba

Situé à quelques mètres seulement de la Grande Mosquée, le Daaray Kamil s'est imposé au fil des décennies comme l'une des principales références culturelles et religieuses de la cité sainte.



Au cœur de la salle de lecture, Ousseynou Diattara explique que le Daaray Kamil accueille chaque année, à l'occasion du Magal, un public venu des quatre coins du Sénégal et de l'étranger. Chercheurs, universitaires, étudiants, hommes, femmes et simples fidèles s'y retrouvent pour découvrir les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba et approfondir leur connaissance de son héritage spirituel et intellectuel. Selon lui, la fréquentation connaît une hausse significative durant cette période de forte affluence religieuse.



Bien plus qu'une bibliothèque, le Daaray Kamil constitue un véritable conservatoire du patrimoine mouride. L'établissement renferme des manuscrits originaux, des correspondances, des poèmes (Khassaïdes) ainsi que de nombreux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba et d'éminents érudits musulmans. Ces collections témoignent de la richesse de la pensée islamique et de l'héritage laissé par le fondateur du mouridisme, faisant de ce lieu une référence incontournable pour les travaux de recherche et la transmission du savoir.



Face aux défis de la préservation documentaire, les responsables du Daaray Kamil ont engagé un vaste chantier de modernisation à travers la numérisation progressive des manuscrits et des archives. Une démarche qui vise à protéger ce patrimoine exceptionnel tout en le rendant plus accessible aux générations futures. En cette édition 2026 du Grand Magal de Touba, le Daaray Kamil confirme ainsi son rôle de gardien de la mémoire et de phare du savoir au cœur de la cité religieuse.