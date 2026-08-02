Un coup de fil aurait tout changé: Trump suspend les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran

• Malgré un protocole d’accord signé à la mi-juin pour ouvrir la voie à des pourparlers de paix, de nouvelles frappes réciproques ont eu lieu début juillet.





L'influence du prince héritier saoudien?



Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane a appelé Donald Trump samedi pour exprimer ses inquiétudes concernant ses projets de frappes, a rapporté Axios, citant des responsables américains anonymes.

Une source au fait de l'appel a indiqué à Axios que le prince héritier saoudien avait "exhorté Trump à désamorcer la situation et à s'abstenir de lancer les frappes". La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette information de presse.





Trump suspend les frappes américaines contre l'Iran



Le président Donald Trump a déclaré samedi que les États-Unis et Israël avaient convenu de suspendre les nouvelles frappes prévues contre l'Iran à la demande de Téhéran et d'autres pays de la région, à condition qu'un accord soit rapidement conclu.



Vendredi, Donald Trump avait menacé lors d'une conseil des ministres de frapper l'Iran "très fort". Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé dimanche que les Etats-Unis sont "prêts à frapper la République islamique d'Iran, à des niveaux de terreur militaire, de force et de puissance jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale".

