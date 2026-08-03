Maduro s’exprime depuis sa prison: “Nous saluons tout chemin de dialogue”

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, capturé par l’armée américaine début janvier, a “salué” dimanche depuis sa prison à New York “tout chemin de dialogue” alors que pouvoir et opposition vont entamer la semaine prochaine, sous supervision américaine, un dialogue dont beaucoup espèrent qu’il débouchera sur une transition politique et des élections.





“Parler d’une RENAISSANCE NATIONALE comme objectif commun, c’est parler de respect mutuel. (....) Nous saluons tout chemin de dialogue qui contribue à consolider la paix, la coexistence et la rencontre entre les Vénézuéliens”, a-t-il écrit dans un message publié sur son compte Telegram officiel.