Niger: 17 morts dans une attaque contre la Garde nationale à N'Guigmi suivie d'une embuscade contre l'armée

Au Niger, une attaque ce vendredi 31 juillet à N'Guigmi, dans la région de Diffa, dans le sud du pays. C'est une position de la Garde nationale qui a été visée. L'armée est ensuite tombée dans une embuscade en poursuivant les assaillants. De sources sécuritaires, 17 personnes ont été tuées : 11 militaires des forces armées nigériennes et 6 éléments de la garde nationale.