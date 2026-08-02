Le rêve américain commence désormais à Dakar pour les Maliens


Le rêve américain commence désormais à Dakar pour les Maliens
Depuis le 1er août 2026, les Maliens qui souhaitent obtenir un visa pour les États-Unis ne peuvent plus se rendre à l'ambassade américaine de Bamako. Cette dernière a cessé de délivrer des visas. Désormais, c'est à Dakar, au Sénégal, que toutes les demandes doivent être déposées. Une décision prise par le Département d'État américain dans le cadre d'une réorganisation de ses services consulaires en Afrique, et qui bouleverse le quotidien de milliers de Maliens.
 
Une décision américaine aux effets immédiats
 
Le 31 juillet 2026, le Département d'État des États-Unis a annoncé un réaménagement de ses opérations de délivrance de visas sur le continent africain. L'objectif affiché : renforcer la sécurité nationale, harmoniser les procédures et améliorer l'efficacité des services consulaires à travers la création de centres régionaux.Dans ce cadre, l'ambassade américaine de Bamako a officiellement cessé de traiter les demandes de visas à compter du 1er août 2026. Les Maliens désireux de se rendre aux États-Unis doivent désormais prendre rendez-vous auprès de l'ambassade américaine de Dakar, s'y déplacer physiquement et s'acquitter des frais de visa requis sur place.
 
Un parcours du combattant pour les demandeurs
 
Pour les Maliens, cette décision représente une contrainte supplémentaire et non des moindres. Obtenir un visa américain était déjà un processus long et incertain. Il faut désormais y ajouter un voyage international vers Dakar, avec tout ce que cela implique : billet d'avion, hébergement, frais de séjour, et parfois plusieurs allers-retours en cas de rendez-vous reportés ou de dossiers incomplets.Pour les populations les moins aisées, les étudiants ou les familles dont un membre vit aux États-Unis, ce déplacement supplémentaire représente un coût considérable. Le rêve américain, déjà lointain pour beaucoup, s'éloigne encore d'un pas.
 
Une tendance globale de retrait américain en Afrique
 
Cette mesure ne concerne pas uniquement le Mali. Elle s'inscrit dans une tendance plus large de réduction de la présence consulaire américaine sur le continent africain, dans un contexte de restrictions migratoires renforcées sous l'administration Trump et de contraintes budgétaires pesant sur les ambassades américaines à l'étranger.Plusieurs pays africains sont touchés par ces réorganisations. Pour le Mali en particulier, qui entretient des relations diplomatiques complexes avec Washington depuis les coups d'État successifs, ce retrait consulaire s'ajoute à d'autres restrictions déjà en vigueur, notamment la suspension des visas de diversité pour les ressortissants maliens.
 
Dakar, nouvelle plaque tournante consulaire
 
Pour le Sénégal, cette décision renforce le rôle de Dakar comme hub diplomatique et consulaire régional en Afrique de l'Ouest. L'ambassade américaine de la capitale sénégalaise se retrouve ainsi au centre d'un dispositif élargi, traitant désormais les dossiers de plusieurs pays de la sous-région.Pour les Maliens, le chemin vers les États-Unis passe dorénavant obligatoirement par Dakar. Une escale supplémentaire dans un parcours déjà semé d'embûches, mais qui rappelle aussi les liens profonds et indéfectibles qui unissent Bamako et Dakar, deux capitales sœurs dont les destins ne cessent de se croiser.
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Dimanche 2 Août 2026
Fatoumata Gadjigo ( Stagiaire)



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