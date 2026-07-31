Pourquoi la crise migratoire à Ceuta n’est pas due au hasard

Selon le président du gouvernement local, pas moins de 60.000 migrants ont traversé la frontière, pourtant très surveillée, les forces de l’ordre espagnoles étant débordées par cet afflux soudain. “Viva España”, ont clamé quelques jeunes Marocains en arrivant sur la plage de Ceuta après avoir contourné la frontière à la nage.







Pour replacer cet afflux dans son contexte: Ceuta compte à peine 84.000 habitants. En à peine 24 heures, ce chiffre a donc soudainement augmenté de près de 70%. L’année dernière, 141.000 demandes d’asile ont été déposées dans toute l’Espagne. Autrement dit, en une seule journée, Ceuta s’est retrouvée face au tiers de ce volume annuel. Depuis, le chaos règne dans l’enclave. Les centres d’accueil débordent et les rues sont envahies par les migrants.



Pour s’y rendre, de nombreuses personnes ont pris des risques inconsidérés. Venant de tout le Maroc — à pied, en voiture et même en camion —, les gens affluaient vers la frontière avec Ceuta. Souvent vêtus de tenues de sport ou de combinaisons de plongée, ils ont emporté une bouée afin de pouvoir se jeter rapidement à la mer pour contourner les barrières. En raison des forts courants et du fait que tout le monde ne savait sans doute pas nager, cette traversée a déjà fait de nombreuses victimes: au moins 34 personnes ont perdu la vie. La police estime que ce bilan pourrait encore s’alourdir.







Cet afflux migratoire pourrait ne pas s’arrêter là, car une file d’attente de cinq kilomètres se serait formée du côté marocain. Le gouvernement de Ceuta a demandé de déclarer l’état d’urgence. Entre-temps, 60 militaires espagnols ont déjà été dépêchés sur place pour prêter main-forte à la police des frontières. Le Premier ministre Pedro Sánchez s’est également rendu sur place vendredi.



2. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant?



Cet afflux massif vers Ceuta est vraiment exceptionnel. Jusqu’au 15 juillet, aucun migrant n’était encore arrivé par la mer cette année. Sur l’ensemble de l’année 2025, on n’en a dénombré que quatre.



Ce n’est sans doute pas une coïncidence, même s’il reste à déterminer le déroulé exact des événements. Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, les passeurs ont invoqué comme prétexte un récent arrêt de la Cour suprême espagnole, rendu au début du mois, qui établissait que les migrants arrivant à la nage ou en bateau dans les enclaves espagnoles ne pouvaient plus être renvoyés immédiatement. Ils doivent donc d’abord être secourus et pris en charge, avant une quelconque décision. Cette semaine, en quelques heures, un nombre impressionnant de messages affirmant que cet arrêt signifiait que la frontière avec l’Espagne était ouverte ont été publiés sur les réseaux sociaux. Une fausse information visiblement directement liée à cette crise.



Mais cet afflux soudain de publications sur les réseaux sociaux pourrait être lié à un autre élément. Cette situation rappelle en effet étrangement un cas similaire survenu en 2021, lorsque le Maroc avait soudainement assoupli les contrôles aux frontières et que 10.000 Marocains avaient réussi à passer à Ceuta. Cette action avait été menée en signe de protestation contre l’aide médicale apportée par l’Espagne à Brahim Ghali, le dirigeant du mouvement séparatiste du Polisario au Sahara occidental. Ce sujet est sensible, car le Maroc considère le Sahara occidental comme étant son propre territoire.

