Lula candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du Brésil

Le président brésilien Lula s’est dit dimanche “en pleine forme”, en se portant candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du pays, lors d’une convention de son Parti des travailleurs à Sao Paulo.
“Je veux me battre contre la vieillesse”, a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l’élection d’octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).
“Je veux me battre contre la vieillesse”, a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l’élection d’octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).
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