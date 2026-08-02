Lula candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du Brésil

Le président brésilien Lula s’est dit dimanche “en pleine forme”, en se portant candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du pays, lors d’une convention de son Parti des travailleurs à Sao Paulo.

“Je veux me battre contre la vieillesse”, a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l’élection d’octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).