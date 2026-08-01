Droits humains : le PR Diomaye Faye promet de renforcer les moyens de la Commission nationale

Le Président de la République a reçu la Commission nationale des Droits de l’Homme pour la remise de ses rapports 2023 à 2025. La rencontre a porté sur les moyens de l’institution, sa réaccréditation au statut « A » et les conditions de détention.


Droits humains : le PR Diomaye Faye promet de renforcer les moyens de la Commission nationale
le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu, vendredi au Palais de la République, la Commission nationale des Droits de l’Homme, conduite par sa présidente Amsatou Sow Sidibé, pour la présentation des rapports annuels 2023, 2024 et 2025.

il s’agit du premier exercice du genre sous l’empire de la loi du 18 septembre 2024. Cette rencontre a permis au chef de l’État de saluer la qualité des travaux de la Commission et de rappeler l’héritage du juge Kéba Mbaye, dont l’exigence éthique continue, selon la publication officielle, d’inspirer l’idéal sénégalais de justice.
 
Le Président de la République a assuré la Commission de l’accompagnement constant de l’État. Les mesures annoncées portent sur le renforcement de ses moyens et de ses conditions d’installation, la désignation des commissaires selon une procédure ouverte et inclusive en vue de la réaccréditation au statut « A », ainsi que le soutien à l’institutionnalisation du Prix national des Droits de l’Homme.
 
Sur les conditions de détention, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que « la liberté reste le principe et la détention l’exception ».
 
à travers l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, le Sénégal poursuit la construction d’un État de droit plus fort, plus juste et plus protecteur des droits et libertés de chaque citoyenne et de chaque citoyen.
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Samedi 1 Août 2026
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