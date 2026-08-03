Le ministre américain de la Justice renonce à un fonds pro-Trump pour obtenir sa nomination

Le ministre américain de la Justice par intérim et ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche, a publié dimanche un arrêté répondant à une exigence majeure de sénateurs qui bloquent depuis des semaines sa nomination définitive au gouvernement.

Cette démarche est le fruit “de discussions de bonne foi” avec des parlementaires et des membres de la commission judiciaire du Sénat, a écrit M. Blanche sur le réseau social X. L’arrêté, diffusé sur son compte, stipule qu’un fonds dit d’”anti-instrumentalisation” de la justice de près d’1,8 milliard de dollars pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l’administration Biden, “est annulé”. “Le présent arrêté établit, au-delà de tout doute, qu’il n’existe aucun fonds”, ajoute le texte.



Ministre de la Justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump. Mais sa confirmation par le Sénat, comme l’exige la Constitution, a subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis.

