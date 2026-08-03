Le ministre américain de la Justice renonce à un fonds pro-Trump pour obtenir sa nomination

Cette démarche est le fruit “de discussions de bonne foi” avec des parlementaires et des membres de la commission judiciaire du Sénat, a écrit M. Blanche sur le réseau social X. L’arrêté, diffusé sur son compte, stipule qu’un fonds dit d’”anti-instrumentalisation” de la justice de près d’1,8 milliard de dollars pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l’administration Biden, “est annulé”. “Le présent arrêté établit, au-delà de tout doute, qu’il n’existe aucun fonds”, ajoute le texte.
Ministre de la Justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump. Mais sa confirmation par le Sénat, comme l’exige la Constitution, a subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis.
Ces derniers demandaient notamment des garanties écrites sur l’abandon définitif par le gouvernement Trump du fonds “anti-instrumentalisation”. Devant la menace d’impasse, le président américain avait affirmé jeudi qu’il envisageait de reporter la nomination de Todd Blanche après les élections législatives de novembre.
-
Lendemain de Magal : Une reprise très timide des activités à Dakar
-
18SAFAR 2026 / Baye Mayoro Diop clarifie son opinion : « Je n’ai jamais dit que je voulais que ce mandat de Diomaye passe de 5 à 7 ans, mais… »
-
Désordre public et anarchie : Le ministre de l’Intérieur interpelle les forces de sécurité et les citoyens
-
Mali: l’ancien Premier ministre Moussa Mara appelle à l'unité nationale
-
Maduro s’exprime depuis sa prison: “Nous saluons tout chemin de dialogue”