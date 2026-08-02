Elon Musk a perdu près de la moitié de sa fortune en six semaines

Elon Musk, CEO de Tesla et de SpaceX, a perdu près de la moitié de sa fortune en l’espace de six semaines, ressort-il samedi du Billionaires Index de l’agence de presse financière Bloomberg. Avec une fortune estimée à 684 milliards de dollars, il reste toutefois de loin la personne la plus riche du monde.

En juin, après l’introduction en bourse de SpaceX, son entreprise spécialisée dans l’aérospatiale, la fortune de Musk avait atteint un pic d’environ 1.330 milliards de dollars. Mais aujourd’hui, ce montant a donc presque diminué de moitié en raison de la chute du cours de l’action. Musk détient une participation d’environ 40% dans l’entreprise, ce qui fait que les fluctuations du cours de SpaceX ont une grande influence sur sa fortune. De plus, les actions de Tesla ont elles aussi perdu beaucoup de leur valeur par rapport à leur plus haut niveau.



Malgré cette perte, Musk continue de dominer largement le classement des milliardaires. Sa fortune reste ainsi supérieure à celle des numéros 2 et 3 réunis, Larry Page, fondateur de Google, et Jeff Bezos, CEO d’Amazon.

