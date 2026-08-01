Infantino annonce le retrait du projet d'investissements privés à la Fifa face aux critiques

Le patron de la Fifa Gianni Infantino a annoncé samedi le retrait du projet d'ouverture de l'association aux investisseurs privés, face à la menace de boycott de l'UEFA et l'opposition affirmée des confédérations asiatique et américaine.



"Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions (...) qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial", a reconnu Gianni Infantino dans un communiqué. "Cette proposition ne sera donc pas retenue".