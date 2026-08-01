Magal de Touba 2026 : Dakar Dem Dikk dresse un bilan provisoire de 939 voyages et 19.700 pèlerins transportés

A l’occasion du Grand Magal de Touba, la direction de Dakar Dem Dikk a fait le point sur le déploiement des bus à Touba.

A date de ce samedi 1er Août, 939 voyages ont été effectués pour l’essentiel jusque-là et pas moins de 19.700 voyageurs transportés. C’est une information donnée par le Secrétaire général de Dakar Dem Dikk, Thierno Seydou Diop. Selon lui, ses chiffres sont provisoires et seront arrêtés à la fin de la journée.



Le représentant du directeur général a remercié l’ensemble des travailleurs de Dakar Dem Dikk au nom du directeur général, Assane Mbengue qui a impulsé cette vision qui les a embarqués dans ce travail de transformation continu. D'après lui, depuis 3 ans Dakar Dem Dikk ne cesse d’être présent à l’occasion des évènements tels que le Magal, le Gamou, la Korité, la Tabaski sur les différents sites. L’objectif est d’être présent aux côtés des populations et satisfaire au mieux sa mission de service public d’intérêt général.



Pour mener à bien tout ce travail, des équipes composées d’experts en la matière (d'exploitation, la technique, l’encadrement bref, tous les corps de métiers sont mobilisés pour concourir à la mise en service de leurs bus. Comme nouveauté de cette année, c’est la mise en service du centre de contrôle opérationnel impulsé par le directeur général Assane Mbengue et matérialisé par les équipes. Ce centre suit les itinéraires, les bus, le comportement des bus, des voyageurs, des conducteurs, bref de colobane à Touba et de Touba à Colobane.

Toutefois, précise-t-il, les chiffres définitifs seront communiqués à la fin de l’exercice. Les trajets seront repris à partir du 3 août à 5 heures du matin avec le même dispositif, le même nombre d'équipes, de bus et d’équipage.