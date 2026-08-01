Migration des femmes : l'ONU tire la sonnette d'alarme et appelle à une refonte des politiques au Sénégal

À l'occasion d'une consultation nationale organisée à Dakar dans le cadre du programme « Rendre la Migration Sûre pour les Femmes au Sénégal et en Afrique de l'Ouest », ONU Femmes a lancé un appel en faveur d'une gouvernance migratoire plus inclusive, plaçant les droits, la sécurité et l'autonomisation des femmes migrantes au cœur des politiques publiques. Réunissant autorités, organisations de la société civile, syndicats, chercheurs et partenaires techniques, la rencontre vise à renforcer la protection des femmes migrantes et à promouvoir une migration de travail sûre et digne.



Dans son discours d'ouverture, la Représentante résidente d'ONU Femmes Sénégal a rappelé que les migrations en Afrique de l'Ouest concernent avant tout les déplacements internes et intrarégionaux, loin de l'image souvent associée aux traversées vers l'Europe. Elle a souligné que les femmes représentent près de 47 % des migrants de la sous-région et contribuent activement au développement économique, notamment à travers le commerce transfrontalier, l'agriculture, les services et les transferts de revenus vers leurs familles.



Malgré cette contribution, ONU Femmes estime que les femmes migrantes demeurent confrontées à de nombreuses vulnérabilités. Travaillant majoritairement dans le secteur informel, elles sont davantage exposées à l'exploitation, aux discriminations, aux violences, au harcèlement ainsi qu'aux risques de traite des personnes. L'organisation a également mis en avant le poids économique de la migration, rappelant que les transferts de fonds de la diaspora vers le Sénégal ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2023, soit 9,4 % du PIB selon la Banque mondiale.



À travers cette consultation, ONU Femmes souhaite recueillir les contributions des différents acteurs afin d'identifier des solutions concrètes pour améliorer la protection des femmes migrantes, renforcer leur accès au travail décent et à la protection sociale, et produire des données plus fiables pour orienter les politiques publiques. L'organisation appelle à une mobilisation collective afin de faire de la migration un véritable levier d'autonomisation des femmes et de développement durable au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.