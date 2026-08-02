Une autoroute de 1.055 km au nom de Trump: le cadeau très politique du roi Mohammed VI

La voie express Tiznit-Dakhla a été baptisée “Autoroute Donald J. Trump”, a précisé la MAP en rendant publique une lettre envoyée par le roi le 2 juillet au président américain pour lui annoncer sa décision.
Mohammed VI y souligne vouloir ainsi remercier M. Trump pour sa “reconnaissance historique de la souveraineté du Maroc sur ‘son Sahara’ en 2020, qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains”.
“En hommage à ce témoignage d’amitié et de paix, j’ai pris la décision de baptiser l’une des infrastructures routières les plus importantes du royaume du nom d’‘Autoroute Donald J. Trump’”, a écrit le roi. L’ouvrage s’étend sur 1.055 kilomètres, ce qui en fait “la plus longue infrastructure routière de toute l’Afrique”, a-t-il ajouté.
Soutien de Trump
En décembre 2020, Donald Trump avait soudainement apporté son soutien à un plan d’autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, en contrepartie d’une normalisation des relations entre le Maroc et Israël.
Colonie espagnole jusqu’en 1975, ce vaste territoire désertique riche en phosphates et aux eaux poissonneuses, est contrôlé en majeure partie par le Maroc mais reste un territoire non autonome pour les Nations unies. Un conflit y oppose depuis 50 ans Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l’Algérie.
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