Une autoroute de 1.055 km au nom de Trump: le cadeau très politique du roi Mohammed VI

Sur décision du roi Mohammed VI, le Maroc a donné le nom du président américain Donald Trump à une autoroute reliant le sud du pays au territoire disputé du Sahara occidental, revendiqué par les indépendantistes sahraouis, a annoncé samedi l’agence officielle marocaine MAP.

La voie express Tiznit-Dakhla a été baptisée “Autoroute Donald J. Trump”, a précisé la MAP en rendant publique une lettre envoyée par le roi le 2 juillet au président américain pour lui annoncer sa décision.



Mohammed VI y souligne vouloir ainsi remercier M. Trump pour sa “reconnaissance historique de la souveraineté du Maroc sur ‘son Sahara’ en 2020, qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Marocains”.



“En hommage à ce témoignage d’amitié et de paix, j’ai pris la décision de baptiser l’une des infrastructures routières les plus importantes du royaume du nom d’‘Autoroute Donald J. Trump’”, a écrit le roi. L’ouvrage s’étend sur 1.055 kilomètres, ce qui en fait “la plus longue infrastructure routière de toute l’Afrique”, a-t-il ajouté.



Soutien de Trump



En décembre 2020, Donald Trump avait soudainement apporté son soutien à un plan d’autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine, en contrepartie d’une normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

