Trump aurait vu rouge lors d’une réunion sur l’Iran: “Il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi difficile”

“Le président (Donald Trump, ndlr) est frustré. Je ne pense pas qu’il s’attendait à ce qu’il soit aussi difficile d’amener les Iraniens à accepter un accord”. C’est ce qu’a affirmé une source bien informée à NBC News, qui révèle également qu’“il n’y a jamais eu de véritable stratégie quant à la durée que (la guerre, ndlr) prendrait ou aux mesures à prendre pour atteindre l’objectif final”.
Le fait que ses principaux conseillers ne parviennent pas à s’accorder sur la ligne à suivre préoccuperait ainsi beaucoup Trump. “Après tout ce temps, il n’y a toujours pas d’unité”, a déclaré une autre source. “Nous avons remporté une série de victoires tactiques, mais nous nous dirigeons vers une défaite stratégique, sans ligne politique claire ni décision sur la direction à prendre.”
Insultes
Cette dernière source a également déclaré à NBC News que lors d’une réunion tenue la semaine dernière avec son équipe de sécurité nationale, Trump avait “piqué une crise” et même crié des injures aux personnes présentes.
Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison Blanche, a pour sa part démenti l’existence de cet incident auprès du quotidien britannique The Independent. Selon elle, Trump dispose “d’une équipe formidable en laquelle il a confiance” et n’hésitera pas à accentuer la pression sur le régime iranien si celui-ci refuse de parvenir à un accord.
Khamenei
La guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran a débuté le 28 février par un bombardement de grande envergure au cours duquel l’ayatollah Ali Khamenei et d’autres hautes figures du régime iranien ont trouvé la mort.
L’Iran a depuis mené des actions de représailles au Moyen-Orient, d’où la fermeture du détroit d’Ormuz qui est d’une importance cruciale pour l’économie mondiale.
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