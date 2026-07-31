Trump aurait vu rouge lors d’une réunion sur l’Iran: “Il ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi difficile”

Le président américain Donald Trump serait frustré par sa guerre interminable avec l’Iran et, en particulier, par l’absence d’une stratégie claire pour arrêter le conflit. Selon des sources consultées par NBC News, il se serait ainsi violemment emporté contre certains de ses principaux conseillers en matière de sécurité nationale lors d’une récente réunion et les aurait vertement réprimandés.



“Le président (Donald Trump, ndlr) est frustré. Je ne pense pas qu’il s’attendait à ce qu’il soit aussi difficile d’amener les Iraniens à accepter un accord”. C’est ce qu’a affirmé une source bien informée à NBC News, qui révèle également qu’“il n’y a jamais eu de véritable stratégie quant à la durée que (la guerre, ndlr) prendrait ou aux mesures à prendre pour atteindre l’objectif final”.

Le fait que ses principaux conseillers ne parviennent pas à s’accorder sur la ligne à suivre préoccuperait ainsi beaucoup Trump. “Après tout ce temps, il n’y a toujours pas d’unité”, a déclaré une autre source. “Nous avons remporté une série de victoires tactiques, mais nous nous dirigeons vers une défaite stratégique, sans ligne politique claire ni décision sur la direction à prendre.”



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