CESTI : Mouminy Camara nouveau directeur, succède à Mamadou Ndiaye

Le Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) a un nouveau directeur. Le Dr Mouminy Camara succède à Mamadou Ndiaye à la tête de la prestigieuse école de journalisme de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l’histoire de l’institution.



Figure familière du CESTI, Mouminy Camara n’est pas un inconnu de la maison. Il en occupait jusqu’ici la direction des études, poste auquel il avait été réélu en 2023, aux côtés de Mamadou Ndiaye reconduit à la direction générale. Durant ce mandat, il s’est particulièrement investi dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques et dans l’encadrement des promotions de journalistes, communicateurs et producteurs audiovisuels formés par l’école.



Docteur et enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication, Mouminy Camara conjugue de longue date activités pédagogiques et recherche scientifique. Il a dirigé plusieurs travaux consacrés aux médias sénégalais, dont une étude sur le traitement médiatique des questions migratoires. Son parcours est également marqué par son implication dans le Groupe interdisciplinaire de recherche sur les médias et la communication (GIRMEC), dont il a accompagné le développement, notamment sur le volet de la recherche doctorale.