Grand Touba 2026 - Dianatou : dans les coulisses de l’opération bœufs pour nourrir les fidèles

À l'occasion du Grand Magal de Touba 2026, l'organisation des « berndé » à Dianatou repose sur une importante logistique, notamment en matière d'approvisionnement en bétail. Dans l'enclos réservé aux animaux, Saliou le responsable supervise la préparation des bœufs destinés à nourrir les milliers de pèlerins attendus. Sans dévoiler le nombre exact d'animaux ni le coût de cette opération, ils confirment que plusieurs bœufs sont mobilisés pour alimenter les différentes cuisines mises en place sur le site, dans le respect de la tradition d'hospitalité héritée de Feu Cheikh Béthio Thioune.



Serigne Saliou explique que les animaux sont acquis à travers plusieurs régions du Sénégal et, si nécessaire, dans les pays voisins. « Nous parcourons tout le Sénégal, et s'il le faut, nous allons jusqu'au Mali. Cette année, nos achats ont principalement été effectués entre Touba et le Fouta. Je préfère ne pas revenir sur le nombre exact de bœufs ni sur leur coût. Nous faisons cela par foi. Chaque cuisine reçoit plusieurs bœufs pour la préparation des repas, sans compter ceux que nous offrons », confie t’il.