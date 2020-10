Mali : Soumaila Cissé et Sophie Pétronin sont arrivés à Bamako.

Après quelques heures de vol, l’avion militaire qui transportait Soumaila Cissé, Sophie Pétronin, Nicolas Chiacchio et Pier Luigi Maccalli a atterri à l’aéroport de Bamako Sénou.



A leur arrivée, les ex-otages ont été accueillis par des officiels maliens et des membres de leurs familles.



Mais un moment qui aura retenu l’attention de plus d’un, c’est les retrouvailles entre Sophie Pétronin et son fils Sébastien Chadaud-Pétronin. Le fils aura consenti des efforts inlassables pour obtenir la libération de sa « petite maman ».