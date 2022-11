Malem Hodar - Katakel : Les populations rappelent au président Macky Sall ses promesses liées à l'eau, à l'électrification rurale et au bitumage des routes.

Dans le département de Malem Hodar, les habitants ont élevé la voix pour interpeller le président Macky Sall sur leurs dures conditions de vie. Après avoir contribué à l'ensemble de ses victoires, ils attendent encore du régime une meilleure prise en charge de leurs doléances.

Au cours d'un face-à-face avec la presse, jeunes, femmes et adultes ont rappelé les promesses de campagne du patron de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'ensemble des leaders ayant leurs QG dans la région de Kaffrine. Il s'agit ainsi du bitumage de l'axe Malem Hodar- Darou Minam en passant par Ndioum Nguinth, la réalisation de la piste de production entre Malem Hodar et Pafa, etc.

La population a également demandé l'électrification des chefs lieux de commune, à savoir Dianké Souf et Ndioum Nguinth, ainsi que la promotion des cadres de cette localité.