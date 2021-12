Mairie de Dakar Plateau : Bounama Tall étale son programme

A la veille des élections locales de janvier 2022, Bounama Tall a réaffirmé son ambition de diriger la mairie de Dakar Plateau. Investi par la coalition Union Citoyenne Bunt Bi, ce dernier a tracé sa feuille de route qu’il compte dérouler si les populations de Dakar Plateau portent leur choix sur lui au soir du 23 janvier 2022.

« Je suis un natif de Dakar plus précisément à Dakar Plateau, mes parents sont ici donc je sais quelles sont vos difficultés ». À cela, ajoute-t-il « Notre engagement pour Dakar Plateau repose sur une vision. Faire de Dakar Plateau l’une des plus belles villes du Sénégal. Faire en sorte que Dakar Plateau soit leader dans la compétition des territoires. Servir les populations, qui rêvent d’une ville sécurisée avec des quartiers sûrs », a promis Bounama Tall, qui, plus compte changer les conditions de vie des populations de Rebeuss et Plateau une fois élu maire de la localité.

Face à ses sympathisants et d'habitants du quartier, le candidat Union Citoyenne Bunt Bi n'a pas hésité pour la énième fois de faire part à la population de Rebeuss de son programme. « Ma volonté est de donner à toutes les femmes des financements et surtout vous encadrer pour que vous puissiez travailler sans problème » a promis Bounama Tall