Mairie Mermoz/Sacré-Cœur : « J'ai croisé Barthélémy Dias et je lui ai dit... »

Face à la presse ce matin, le candidat de BBY à la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, Zator Mbaye en l'occurrence, affirme avoir croisé Barthélémy Dias lors de sa procession, dans les règles du jeu et sans le moindre manque de respect, il a pris le pari de le vaincre aux élections.



Selon lui, son adversaire n'est pas de taille et il sait pouvoir compter sur son travail foncier. Face à lui donc, Barth n'a aucune chance et il échouera comme à chaque fois qu'il avait postulé, a-t-il promis...