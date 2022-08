Maguette Sène lors du lancement de l'Agropole Ouest : « C'est une réponse efficace contre l'émigration clandestine... »

Le directeur du Centre des œuvres universitaires de l’université Cheikh Anta Diop (Coud) et non moins maire de la commune de Malicounda, estime qu’avec l’implantation de l’agropole ouest, l’émigration clandestine et l’exode seront endiguées. « C'est une réponse efficace contre l'émigration clandestine que connaissent nos villages côtiers du département de Mbour », a martelé Maguette Sène à l’occasion du démarrage des travaux.



Avec les quelques 10.000 emplois directs et indirects confondus qui devraient découler de ce projet, le maire de Malicounda s’est félicité de la belle part offerte aux jeunes de l’intercommunale (Sandiara, Nguéniène et Malicounda.) Un pas effectué dans le sens du projet Xëyu Ndaw Ñi du président Macky Sall.