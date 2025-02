Magal de Porokhane 2025 : « Les épreuves ne peuvent stopper la foi! » (Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké)

Dans un message fort et inspirant, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des mourides, a souligné que, malgré les difficultés et les épreuves de la vie, les événements religieux des mourides ne doivent jamais être interrompus ni affectés. Rappelant l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, qui a toujours su rendre grâce à Dieu, même face aux obstacles. "Les Sénégalais doivent rester patients, ne pas se frustrer et continuer de croire en Dieu, car ce qu'il nous réserve est toujours meilleur", a-t-il insisté, appelant les fidèles à maintenir leur foi inébranlable.