Magal Touba : Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar souligne l’importance spirituelle de l’événement

À l’approche du Magal de Touba 2025, événement phare de la communauté mouride, Dakaractu a tendu son micro à Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar. D’une voix empreinte de ferveur, il a rappelé toute la portée spirituelle de ce grand jour, symbole de dévotion et d’élévation morale. « L’histoire de Serigne Touba est un vertueux moral qui nous rapproche de Dieu », a-t-il confié, exprimant sa satisfaction et son admiration pour l’engagement du petit-fils du fondateur, Serigne Mountakha Mbacké, qui, depuis son enfance, a consacré sa vie entière à la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba.



Pour Serigne Sidi Mbacké, le Magal n’est pas seulement un pèlerinage, mais un moment d’action et de partage. Il insiste sur l’importance de nourrir les fidèles, réciter le Coran et multiplier les prières en ce jour béni, perpétuant ainsi les engagements de Mame Thierno Birahim Mbacké. La famille de feu Serigne Modou Moctar se tient ainsi fidèle à cet héritage sacré, rappelant que la grandeur du Magal se mesure autant à la ferveur des cœurs qu’à la générosité des actes.

