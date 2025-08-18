Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife


Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife
Chaque année, à l’occasion du Magal de Touba, ce sont des millions de fidèles qui prennent la route pour se rendre dans la cité sainte. Un moment de ferveur religieuse, mais aussi une période à haut risque sur les routes sénégalaises, marquée par une hausse significative des accidents.
 
Face à cette réalité, Yango Sénégal du groupe technologique mondial Yango Group, avec leur plateforme de mise en relation de chauffeurs  partenaires et de passagers, a tenu à jouer pleinement son rôle en tant qu’acteur majeur de la mobilité urbaine. À travers ses innovations technologiques et ses engagements concrets, l’entreprise veut contribuer activement à la prévention des incidents et à la promotion d’une culture de sécurité auprès des conducteurs et des usagers.
 
Leurs actions se déploient à plusieurs niveaux. Sur le plan technologique, leurs applications intègrent des outils comme le partage d’itinéraire pour les utilisateurs, le bouton d’alerte SOS, ou encore la double notation des trajets pour chauffeurs partenaires et utilisateurs. Ces dispositifs renforcent la sécurité de la mobilité urbaine.
 
La plateforme mise aussi sur des campagnes de communication ciblées, à destination du grand public, pour rappeler les consignes de prudence et promouvoir un comportement responsable sur les routes. À l’occasion du Magal de Touba, des campagnes de prévention ont été mises en place : diffusion de spots radio, messages de sensibilisation pour encourager la courtoisie au volant et insister sur l’importance de la vigilance, ainsi que des actions de terrain, comme la distribution d’eau en partenariat avec Séo le long des routes vers la ville Sainte.
 
 
Cette année, une délégation de Yango a également eu l’immense honneur d’être reçue par le Khalife Général des Mourides, témoignage du respect mutuel et de la volonté commune de contribuer à un Magal sûr et harmonieux.
 
« Le Magal est un moment sacré pour des millions de Sénégalais(ses). Nous avons la responsabilité de faire de notre mieux pour que ce pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. C’est une question de respect, de solidarité et de bon sens. » a déclaré Aïcha Niang, Responsable Pays de Yango au Sénégal.
 
Ce dispositif spécial Magal s’inscrit dans une vision plus large : faire émerger une véritable culture de la sécurité routière. Pour cela, Yango entend poursuivre ses investissements dans la technologie prédictive, élargir ses partenariats institutionnels et communautaires, et renforcer ses actions de terrain tout au long de l’année. Au-delà des outils, il est nécessaire d’avoir une approche collective de la sécurité, pour faire émerger des solutions durables.
Autres articles
Lundi 18 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers .

MBACKÉ - La fin du calvaire hydrique annoncée / L a station de Sadio remise en service mais l’eau toujours pas disponible dans plusieurs quartiers . - 18/08/2025

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction

Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction - 18/08/2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025

Le président Bassirou Diomaye FAYE effectuera une visite au Japon du 18 au 26 août 2025 - 17/08/2025

Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux

Inondations à Médina Mbaba : Les habitants lancent un SOS et exigent l'achèvement des travaux des canaux - 17/08/2025

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale…

MAGAL 2025- Les chiffres de la police nationale… - 17/08/2025

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu »

Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu » - 17/08/2025

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale)

Bilan sécuritaire du 131e Grand Magal de Touba : « 253 individus pour diverses infractions dont 95 présentés au Parquet » ( Police nationale) - 17/08/2025

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall…

Dossier ASER : Ces chiffres révélés par le député Thierno Alassane Sall… - 17/08/2025

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite

Affaire ASER - AEE POWER : Thierno Alassane Sall dénonce « l’indifférence » du ministre des finances concernant sa question écrite - 17/08/2025

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère

Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère - 17/08/2025

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice

Arrestation de Badara Gadiaga : la diaspora sénégalaise dénonce une injustice - 17/08/2025

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite

Grand frère Cheikh Seck, focus sur votre travail, la haine est le tribut que l'envie paie au mérite - 17/08/2025

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour)

Rapport d'exécution budgétaire : « Le miroir d’un pouvoir qui s’éloigne des exigences de transparence » (Papa Malick Ndour) - 17/08/2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025

Mobilisation des impôts directs : l’État empoche 913,9 milliards de francs au 2e trimestre 2025 - 17/08/2025

Anambé (Kolda) : Les riziculteurs tirent la sonnette d'alarme face aux inondations

Anambé (Kolda) : Les riziculteurs tirent la sonnette d'alarme face aux inondations - 17/08/2025

Publication du RTEB du 2e trimestre 2025 : « 4474,1 milliards de francs CFA mobilisés en fin juin, une progression des recettes avec 2226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards »

Publication du RTEB du 2e trimestre 2025 : « 4474,1 milliards de francs CFA mobilisés en fin juin, une progression des recettes avec 2226,3 milliards de francs CFA sur un objectif annuel de 4 668,9 milliards » - 17/08/2025

‎KOLDA : Les travailleurs de l'hôtel

‎KOLDA : Les travailleurs de l'hôtel "Hobbe" réclament des arriérés de salaires... - 17/08/2025

Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall tire sur le ministre de l’hydraulique et exprime sa solidarité aux impactés

Inondations à Dakar : Thierno Alassane Sall tire sur le ministre de l’hydraulique et exprime sa solidarité aux impactés - 16/08/2025

Projets de lois OFNAC et Protection des lanceurs d’alerte : les cadres du Parti des libéraux et Démocrates (PLD) exigent leur rejet par l’assemblée nationale

Projets de lois OFNAC et Protection des lanceurs d’alerte : les cadres du Parti des libéraux et Démocrates (PLD) exigent leur rejet par l’assemblée nationale - 16/08/2025

Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal

Sénégal : Une délégation officielle émiratie a pris part aux activités du Magal - 16/08/2025

Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ)

Fortes pluies à Dakar : « L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention » (Amadou Bâ) - 16/08/2025

Série d'agressions à Thiès:

Série d'agressions à Thiès: " Il serait irresponsable de passer sous silence la gestion insuffisante de la sécurité dans notre ville"( Ma Diakhaté Niang)" - 16/08/2025

Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées…

Magal 2025 - Bilan définitif des sapeurs-pompiers: 679 interventions, 1401 victimes et 33 personnes décédées… - 16/08/2025

Cambriolage à l’hôtel «Chez Koga»: Le 4x4 gris emporté par les cambrioleurs finalement retrouvé à Tivaouane, mais sans les clés

Cambriolage à l’hôtel «Chez Koga»: Le 4x4 gris emporté par les cambrioleurs finalement retrouvé à Tivaouane, mais sans les clés - 16/08/2025

Guet-Ndar : Un passant sauve une fillette de 6 ans d'un viol en bord de mer

Guet-Ndar : Un passant sauve une fillette de 6 ans d'un viol en bord de mer - 16/08/2025

Inondations à Kaolack- Maisons abandonnées, rues impraticables[...], les habitants de Fass Cheikh Tidiane pataugent et interpellent les autorités

Inondations à Kaolack- Maisons abandonnées, rues impraticables[...], les habitants de Fass Cheikh Tidiane pataugent et interpellent les autorités - 16/08/2025

Pluies diluviennes à Dakar : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye au chevet des populations

Pluies diluviennes à Dakar : Le ministre Cheikh Tidiane Dièye au chevet des populations - 16/08/2025

Visite du DG de la CDC à Médina Baye : Ce que le khalife a dit à Fadilou Keïta...

Visite du DG de la CDC à Médina Baye : Ce que le khalife a dit à Fadilou Keïta... - 16/08/2025

Rencontre au Sommet avec Poutine en Alaska : Donald Trump dit attendre « un cessez-le-feu »

Rencontre au Sommet avec Poutine en Alaska : Donald Trump dit attendre « un cessez-le-feu » - 15/08/2025

CRISE HYDRIQUE À MBACKÉ- L’une des désagréables conséquences du débordement du bassin de Pofdy

CRISE HYDRIQUE À MBACKÉ- L’une des désagréables conséquences du débordement du bassin de Pofdy - 15/08/2025

RSS Syndication