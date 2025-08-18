Magal Touba 2025 : Quand Yango allie technologie, prévention et bénédiction du Khalife



Cette année, une délégation de Yango a également eu l’immense honneur d’être reçue par le Khalife Général des Mourides, témoignage du respect mutuel et de la volonté commune de contribuer à un Magal sûr et harmonieux.



« Le Magal est un moment sacré pour des millions de Sénégalais(ses). Nous avons la responsabilité de faire de notre mieux pour que ce pèlerinage se déroule dans les meilleures conditions de sécurité. C’est une question de respect, de solidarité et de bon sens. » a déclaré Aïcha Niang, Responsable Pays de Yango au Sénégal.



Ce dispositif spécial Magal s’inscrit dans une vision plus large : faire émerger une véritable culture de la sécurité routière. Pour cela, Yango entend poursuivre ses investissements dans la technologie prédictive, élargir ses partenariats institutionnels et communautaires, et renforcer ses actions de terrain tout au long de l’année. Au-delà des outils, il est nécessaire d’avoir une approche collective de la sécurité, pour faire émerger des solutions durables.

Chaque année, à l’occasion du Magal de Touba, ce sont des millions de fidèles qui prennent la route pour se rendre dans la cité sainte. Un moment de ferveur religieuse, mais aussi une période à haut risque sur les routes sénégalaises, marquée par une hausse significative des accidents.Face à cette réalité, Yango Sénégal du groupe technologique mondial Yango Group, avec leur plateforme de mise en relation de chauffeurs partenaires et de passagers, a tenu à jouer pleinement son rôle en tant qu’acteur majeur de la mobilité urbaine. À travers ses innovations technologiques et ses engagements concrets, l’entreprise veut contribuer activement à la prévention des incidents et à la promotion d’une culture de sécurité auprès des conducteurs et des usagers.Leurs actions se déploient à plusieurs niveaux. Sur le plan technologique, leurs applications intègrent des outils comme le partage d’itinéraire pour les utilisateurs, le bouton d’alerte SOS, ou encore la double notation des trajets pour chauffeurs partenaires et utilisateurs. Ces dispositifs renforcent la sécurité de la mobilité urbaine.La plateforme mise aussi sur des campagnes de communication ciblées, à destination du grand public, pour rappeler les consignes de prudence et promouvoir un comportement responsable sur les routes. À l’occasion du Magal de Touba, des campagnes de prévention ont été mises en place : diffusion de spots radio, messages de sensibilisation pour encourager la courtoisie au volant et insister sur l’importance de la vigilance, ainsi que des actions de terrain, comme la distribution d’eau en partenariat avec Séo le long des routes vers la ville Sainte.