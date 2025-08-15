Magal Touba 2025 : « 647 interventions pour 1236 victimes dont 30 décédées…313 accidents de la circulation » ( Sapeurs Pompiers)

Pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba Édition 2025, les sapeurs-pompiers ont enregistré jusqu'à ce jour vendredi 15 août à 10h 00, un total de 647 interventions pour 1236 victimes dont 30 décédées.







Sur les 647, les 313 sont relatives à des accidents de la circulation routière occasionnant 820 victimes dont 26 corps sans vie, a appris le communiqué des Sapeurs Pompiers.







La hausse considérable des accidents de la circulation routière peut s’expliquer selon les soldats du feu par une combinaison de facteurs. D'abord, les chaussées rendues glissantes par les pluies de l’hivernage augmentent le risque de dérapage. À cela s’ajoutent les excès de vitesse, souvent motivés par la volonté de gagner du temps. Il faut également noter certaines imprudences au volant, telles que les dépassements dangereux ou le non-respect des règles de priorité.







L’ensemble crée un contexte particulièrement propice aux collisions et aux dérapages suivis de renversements, renseigne le communiqué.

