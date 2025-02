Magal Porokhane : le ministre Jean Baptiste Tine prône la préservation du tourisme religieux et l’unité pour la sécurité

Lors de la cérémonie officielle du Magal de Porokhane, le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a prononcé un discours vibrant d’hommage et de solidarité envers la communauté mouride. Accompagné de sa délégation composée de membres du gouvernement, de directeurs, de députés et de préfets, le ministre a souligné la grandeur de cet événement spirituel, tout en transmettant les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Jean Baptiste Tine a particulièrement salué le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, tout en adressant ses hommages à l'ensemble de la famille mouride.

Le ministre a ensuite rappelé la dimension sacrée de la terre de Porokhane, soulignant qu'elle est marquée par l’héritage de figures emblématiques telles que l'Almamy Maba Diakhou Bâ, symbole de courage, et Mame Diarra Bousso, modèle de bonté et de vertu. En rendant hommage à Mame Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, Jean Baptiste Tine a affirmé que son héritage continue de vivre à travers ses enseignements et son exemple, qui inspirent tant les femmes que les hommes. Il a également évoqué l’importance du tourisme religieux et du devoir de le préserver, conformément à la vision du président de la République.