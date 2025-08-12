Magal 2025: Senelec déploie un dispositif exceptionnel dans la ville Sainte

À l’occasion de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Senelec a déployé un dispositif technique et humain d’envergure pour assurer un approvisionnement électrique continu dans la ville sainte.



L'objectif affiché est "zéro délestage" durant l’événement. Pour y parvenir, l’entreprise a mobilisé 264 agents sur le terrain et instauré une permanence technique de 72 heures, afin d’intervenir rapidement en cas d’incident.



Ce renforcement des moyens traduit la volonté de Senelec d’accompagner le bon déroulement du Magal et de garantir aux millions de pèlerins présents une alimentation électrique fiable tout au long de la célébration.

