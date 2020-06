Madame Ndiaye Khadidiatou Dite Adja Ndéye Khady Babou / 10-05-2020 - 18-06-2020 : 40 jours déjà.

Déjà 40 jours que tu nous a quitté mais nous ne t’oublierons jamais dans nos pensées et dans nos prières.







Ton mari Momar Ndiaye, tes enfants : Atoumane, Miss Ndiaye, Awa, Adama et Maty Ndiaye, ta « coépouse », ta sœur Aby Dieng, ta sœur Ndoya Babou, ton beau-fils Abdou Aziz Ndiaye, les Familles Sy, Ndiaye, Fall, Babou et Kane Prient Dieu de t’accueillir en son Paradis Firdawsi Inchallah.







Remerciements







Momar Ndiaye et Familles, Amis et proches remercient toutes les personnes qui ont eu de la compassion lors du décès de leur regrettée Épouse, Mère, Sœur et Amie, Madame Ndiaye Khadidiatou dite Adja Ndéye Khady Babou en particulier toute la Famille de Seydi Hadj Malick Sy RTA.







Que la terre sainte de Tivaouane que tu as tant aimé te soit légère inchallah.



Fatiha +11 likhlass Inchallah