Macky Sall propulse le Sénégal dans la trajectoire des grandes démocraties... ( Par Amadou Lamine DIENG )

Monsieur le Président de la République,

En décidant de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, alors que vous en aviez le plein droit, vous venez d’inscrire votre nom dans la lignée des grands démocrates de ce monde. Quelle légendaire décision !



Chapeau bas Excellence!



Vous venez de redonner à cette maxime grecque toute sa splendeur: « On lie les bœufs par leurs cornes et les hommes par leurs paroles ».



Autrement dit, votre sage décision qui magnifie la sacralité de la parole donnée et restaure la valeur de l’engagement, force assurément respect, considération et admiration.



Par votre acte de renonciation volontariste qui vous propulse au summum de l’honneur, vous avez aussi replacé le Sénégal dans la trajectoire des Nations aux grandes et bonnes traditions démocratiques

Excellence Monsieur le Président de la République,



Votre magistère à la tête de l’Etat du Sénégal sera marqué sans ambages, d’une pierre tombale. Vos grandes et nombreuses réalisations continueront évidemment d’embellir et de reluire la vie des générations actuelles et futures.

Soyez rassurés que nous continuerons à travailler vaillamment pour préserver et fructifier votre legs qui sera porté avec fierté.



A Diarama Lamtoro



Par Amadou Lamine DIENG, Maire de Wack Ngouna

DG IPRES