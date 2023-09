Macky Sall après le choix de Amadou Bâ : « Je ferai tout pour accompagner la majorité à la victoire en 2024… »

Le président de la République Macky Sall au sortir de la réunion des membres de Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, s’est adressé à la presse et s’est réjoui du choix de son Premier ministre Amadou Bâ. Macky Sall, président de la grande majorité présidentielle estime que les défis sont multiples et attendent son successeur. « Le seul défi que nous avons, c’est l’unité. Nous allons poursuivre ces efforts pour l’unité mais aussi sur les urgences » a souligné le Président Macky Sall qui note aussi que la question de l’immigration irrégulière malgré les efforts des États, persiste encore.







Le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar se dit prêt à mouiller le maillot pour que la majorité présidentielle remporte la victoire au soir du 25 février 2024.