MEETING EXCEPTIONNEL DE BBY DANS LE NORD : El Hadji Malick Gaye DG de l'AGETIP met l’arrondissement de Thilé Boubacar sens dessus dessous…

L’édile de la commune de Niandane, El Hadji Malick Gaye, non moins Directeur général de l’Agetip, a tenu ce samedi dans l’arrondissement de Thilé Boubacar, un méga meeting

présidé par Abdoulaye Daouda Diallo, tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar, en présence de tous les caciques de la mouvance présidentielle du Nord comme Mountaga Sy, Directeur général de l’Apix, etc...

Un rassemblement lors duquel, Ass Gaye le bâtisseur a montré à la face du monde sa capacité de mobilisation et son génie politique.

El Hadj Malick Gaye, maire de la commune de Niandane, au cours d’un meeting qu’on n'oubliera pas de sitôt dans son fief, a pu mobiliser toutes les forces politiques de l’arrondissement de Thilé Boubacar. Visiblement satisfait de la belle mobilisation, El Hadj Malick Gaye, du haut de la tribune, a exprimé sa reconnaissance au président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations dans le département de Podor, en particulier dans l’arrondissement de Thilé Boubacar, avant de lui promettre une victoire retentissante.

« Je suis aujourd’hui un homme comblé ! Comblé par ce que j’ai vu. J’ai voulu que ce jour soit un jour de célébration, célébration de reconnaissance et de gratitude à l’endroit du premier d’entre nous, j’ai nommé le Président de la République, le Président Macky SALL qui nous disait lors de son discours mémorable à Podor, qu’il avait une « grande ambition pour le développement du département de Podor et que son désenclavement sera bientôt une réalité ». Nous étions loin de nous douter qu’il allait rendre, en un temps record, cette justice à notre arrondissement. Avec pédagogie et persuasion, il a su convaincre les populations de sa parfaite maîtrise de leurs problèmes et surtout sa détermination à y apporter des solutions… », a souligné d’emblée El Hadj Malick Gaye devant une foule immense acquise à sa cause et qui scandait à tue-tête, « Ass Gaye!!! »

Le maire de Niandane a aussi magnifié le parcours du président Macky Sall devant le ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo. « … Je suis encore tenté de rendre hommage à son parcours jalonné d’épreuves qui a fini de forger et d’affirmer en lui des valeurs exceptionnelles. Il porte en lui de l’empathie, de la bonté et surtout de l’humanisme. Jamais homme d’Etat n’a eu autant d’ambitions pour l’arrondissement de Thilé Boubacar. C’est la preuve qu’il sert le peuple. Tout le peuple, surtout celui-là, longtemps oublié. C’est grâce à sa politique d’équité territoriale que notre arrondissement aussi émerge. En effet, la vieille doléance des populations laborieuses de l’arrondissement de Thilé Boubacar, épine dorsale, s’il en était, de toutes les autres doléances, a toujours été la construction de la route « Boubé NIANDANE Guia ». Elle concerne trois collectivités territoriales (Ndiayène Pendao-Niandane-Guédé), dont la démographie et les potentialités lui confèrent une dimension sociale et économique viable. Monsieur le Ministre Abdoulaye Daouda DIALLO, cher coordonnateur, nous sommes tellement comblés, que nous n’avons pas de doléances à vous faire transmettre. Nous sommes plus préoccupés à dire merci au Président. Nous voulons que vous soyez notre interprète auprès du Président Macky Sall pour lui dire qu’aujourd’hui, nous voulons juste le célébrer dans l’allégresse et magnifier à sa juste valeur son acte de générosité à notre endroit ».

« Aujourd’hui, ajoutera

t-il, par le désenclavement de la cuvette de Nianga, il nous relie au reste du Sénégal et nous propulse définitivement dans l’ère de l’émergence. Il est connu et reconnu que notre mentor en politique, est un homme de parole.

Rappelez-vous, qu’il avait lui-même tenu à poser la première pierre lors de sa tournée économique matérialisant ainsi le symbole de sa promesse, en présence de khalifa Abdarahmane NIANE et de tous les notables. Les populations convaincues des idéaux de justice et d’équité du Président Macky Sall et qui s’étaient mobilisées comme un seul homme à cette occasion, viennent encore une fois lui dire merci.

Cette route était la mère de nos doléances disais-je. Et pourtant, nos contrées longtemps mises à l’écart du développement regorgent d’énormes potentialités. Croyez-moi les attentes sont énormes quand on sait que la mise en œuvre de cette route permettra aux populations d’accéder aux services de l’administration, de la santé et de l’éducation. Par ailleurs, last but not least, elle favorisera l’écoulement plus rapide des produits agricoles et facilitera le développement du commerce et les échanges avec des zones naguère inaccessibles.

L’interconnexion de notre arrondissement développera des activités connexes et des revenus plus importants à nos populations qui deviendront ainsi de véritables entrepreneurs agricoles

… », s’est réjoui M. Gaye. Non sans dire les raisons fondamentales de son engagement auprès du chef de l’État.

« C’est pour ce type de vision que je me suis engagé derrière le Président Macky SALL, l’homme des masses laborieuses. Un homme clairvoyant dans ses jugements, constant dans sa détermination à faire du Sénégal, de tout le Sénégal un pays émergent. C’est l’homme qui a pris toute la mesure des aspirations du peuple Sénégalais que nous célébrons aujourd’hui… », a martelé le maire de Niandane.



Il remercie ainsi tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce rêve.

« Merci à tous ceux qui se sont battus à nos côtés pour que ce rêve devienne réalité. À Monsieur le Ministre des Finances, notre frère Abdoulaye Daouda DIALLO et au Ministre de l’Enseignement supérieur, notre ami Cheikhou Oumar Anne, nous voulons témoigner de leur engagement à nos côtés, menant sans relâche le combat de la réalisation de cette route. Par ma voix, les populations dont vous incarnez parfaitement les aspirations vous disent merci… »

Pour finir, le « bâtisseur » de la République s’est exprimé sur le scrutin du 31 juillet prochain qu’il considère comme un « combat gagné d’avance ».



Sur ce, il conseille à l’opposition d’économiser du temps et de l’énergie. « Nos populations savent faire la différence entre l’ivraie du populisme et la vérité du terrain », lancera-t-il à l’opposition.