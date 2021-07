MBOUR : La Sapco, la mairie et Sos Sénégal en synergie pour un Saly propre...

La Sapco et la mairie de Saly en partenariat avec Sos Sénégal Sarl, ont décidé de faire de la capitale touristique une ville propre.

La société Sos Sénégal qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a fini de faire ses preuves en Afrique Centrale, a décidé de révolutionner l'assainissement au Sénégal. À cet effet, pendant trois jours, elle va faire bénéficier à Saly de toute son expertise et ainsi montrer aux sénégalais l'étendue de son savoir-faire...