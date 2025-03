MBACKÉ – Pour avoir annoncé la disponibilité d’un financement de 100 millions, le président des mareyeurs reçoit des coups de feu à la main

Modou Bakara, président du Collectif des mareyeurs de Mbacké, a échappé de justesse à la mort suite à une violente attaque armée à son domicile, situé non loin du quartier « Ñati Poto », dans la nuit de mardi à mercredi. Armés de machettes et d’armes à feu, les assaillants ont fait irruption chez lui, déclenchant une confrontation qui a laissé Bakara blessé à la main. Selon des sources proches de l’enquête, il a réussi à repousser les assaillants au péril de sa vie, mais a été touché par des coups de feu au niveau des deux mains.



Le mobile de l’agression semble lié à des rumeurs concernant un fonds de 100 millions de francs CFA au sein du secteur supervisé par la victime. Des témoignages audio circulant sur WhatsApp suggèrent que les assaillants cherchaient à s’emparer de l’argent, mais sont repartis bredouilles, n’ayant pas réussi à le localiser. Bakara est actuellement sous soins intensifs à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.



Les autorités locales ont confirmé l’ouverture d’une enquête pour identifier les auteurs et clarifier les circonstances de cette agression. Cet incident a exacerbé les tensions dans la commune de Mbacké, mettant en lumière les problèmes de sécurité auxquels sont confrontés les dirigeants communautaires. De nouvelles informations sont attendues à mesure que l’enquête progresse.