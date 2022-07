MBACKÈ - L’ancien maire jubile déjà : « On m’avait volé la mairie …Macky doit démissionner »

Chez Abdou Mbacké Ndao, la fête a déjà commencé. L’ancien maire jubile déjà au vu des premiers résultats qui donnent la coalition Wallu largement devant Benno Bokk Yaakar dans le département de Mbacké. Si les tendances sont confirmées, il fera partie des futurs 05 députés que Mbacké enverra à l’hémicycle. Mais lui considère déjà que la victoire est définitivement acquise.



Dans la foulée, il contestera sa défaite enregistrée lors des dernières élections locales, estimant qu’elle était due à des transferts d’électeurs. Il demandera au Président Macky Sall de démissionner estimant que les Sénégalais lui ont tourné le dos. Il s’engagera enfin et déjà à être un député du peuple et plus précisément celui de la jeunesse et de la diaspora.