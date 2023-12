MBACKÉ / (Journée de l’Excellence) : « Le Président a demandé qu’on délimite le périmètre budgétaire… » (ministre Gallo Ba)

Parrain de la journée de l’Excellence, aux côtés de la colonelle Ndèye Khady Ndiaye et de la journaliste Amy Sarr Fall, Gallo Bâ a saisi l’occasion idéale pour rassurer les enseignants sur l’une de leurs revendications les plus pressantes. Celle-ci concerne les décisionnaires qui se battent contre le décret 74-347 et qui dénoncent certaines de ses iniquités qu'il a fini de créer, ralentissant leur plan de carrière.

La modification de ce projet est devenue d’ailleurs, l’une des principales revendications syndicales du moment chez les enseignants. Le ministre de la fonction publique, abordant la question, précisera que le dossier est sérieusement abordé par l’autorité et qu’il devrait être bouclé incessamment.

« J’ai été personnellement instruit par le Chef de l’État de travailler autour de cette requête concernant le projet de décret portant modification du décret 74- 347 sur les décisionnaires. Et à cet égard, je puis vous assurer que les dispositions sont déjà prises pour que le projet soit signé. Le Président de la République avait juste demandé à ce qu’on délimite le périmètre financier budgétaire qui nous permettra, une fois le décret signé, de pouvoir définir l’impact budgétaire. Ce projet a été discuté en conseil des ministres. Le Premier ministre est en train de prendre les dispositions avec le ministre en charge des finances et moi-même pour que cela puisse se réaliser ». La SCOFI, présentement dirigée par Coumba Coulibaly, est une structure qui se bat pour la scolarisation des jeunes filles. Leur travail a été hautement salué par l’inspecteur Mamadou Ngom, venu représenter l’Ief Ndiaga Bâ.