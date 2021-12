MBACKÉ / Gare routière ou niche pour les reptiles ? Les mises au point des transporteurs adressées au futur maire.

C’est un message clair que les transporteurs des 14 syndicats de Mbacké ont adressé au futur maire de la commune. Ce message est relatif à la gestion de la gare routière qui semble souffrir de beaucoup de carences.



Mame Mor Diop, vice-président de la structure, estime que les transporteurs sont écartés et subissent le diktat d’un Mbacké-Mbacké homme d’affaires qui ne cède que 10 % de ces retombées. Il dénonce, dans la foulée, le contrat qui a été signé avec ce chef religieux du nom de Fallou Mbacké et invite le futur maire à rendre à César ce qui appartenait à César.



Les transporteurs regretteront aussi beaucoup l’insécurité qui règne sur les lieux avec la présence fort préoccupante de reptiles. « Rares sont ceux d’entre nous qui osent mettre les pieds dans cette gare routière à cause des serpents. » Les transporteurs déroulaient leur assemblée générale après 06 mois d’exercice.



Dans les comptes, Mame Mor Diop dira avoir, avec ses collègues, versé une somme de 11 205 500 francs...