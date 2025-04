MBACKÉ – Attaque à l’acide : une femme grièvement blessée par la sœur de son époux… La présumée coupable en fuite

Une violente agression a secoué le quartier Paléne lorsque Mame Say, une habitante de la localité, a été ébouillantée au visage avec de l’acide saponifié chaud par la sœur cadette de son époux, Mme Faye. L’auteure des faits, en fuite depuis l’incident, fait l’objet d’une enquête policière.



Selon des témoins, l’altercation aurait éclaté en plein jour dans un contexte de tensions familiales mal définies. Mme Faye aurait projeté un liquide corrosif – probablement de la soude caustique (substance utilisée dans la fabrication de savon) – sur le visage de Mame Say, provoquant des brûlures graves. La victime, en état de choc, a été prise en charge d’urgence au dispensaire de Mbacké avant d’être transférée vers un hôpital de Touba, réputé pour sa prise en charge des traumatismes complexes.



La police de Mbacké a ouvert une enquête pour « tentative d’homicide volontaire ». Les recherches pour localiser Mme Faye, qui aurait « pris la poudre d’escampette » selon des sources proches du dossier, se poursuivent activement. L’utilisation d’acide saponifié, substance hautement corrosive, souligne la dangerosité de ces attaques qui ciblent majoritairement les femmes au Sénégal. Ces actes, souvent liés à des conflits familiaux ou conjugaux, laissent des séquelles physiques et psychologiques irréversibles.